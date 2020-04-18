«آبل» تفتح الطلب المسبق على «آيفون إس إي»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

فتحت «آبل» أمس باب الطلب المسبق على الجيل الثاني من هاتفها الجديد «آي فون إس إي» ذي السعر المتوسط والتصميم المحبوب الذي يعيد استخدام بصمة الأصبع كميزة أمان إضافية، ما من شأنه توفير بعض النمو للمجموعة الأمريكية العملاقة في ظل الغموض بشأن موعد إطلاق الطراز الأحدث من هواتف «آي فون».

يتميز الهاتف بشريحة A13 Bionic، التي تعتبر أسرع شريحة في هاتف ذكي، وبشاشة «ريتينا» عالية الوضوح مقاس 4.7 إنشات، وصمم ليتحمل العوامل الطبيعية مع مقاومة للغبار والماء. ويبدأ سعر الهاتف في الإمارات من 1699 درهماً، وستبدأ الشركة بشحن طلبيات الهواتف للمستهلكين بدءاً من 24 أبريل الجاري.

يتميز الهاتف بأفضل نظام كاميرا واحدة في «آيفون» على الإطلاق، مع كاميرا واسعة بوضوح 12 ميجابكسل بتقنية تصوير HDR وفتحة عدسة f/‏‏1.8، وهو يستفيد من معالج إشارة الصور في شريحة A13 لفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، والتأثيرات الستة لإضاءة البورتريه بالكامل، وميزة ضبط العمق. ويستخدم الهاتف التعلّم الآلي وإمكانية تحديد العمق أحادية الرؤية لالتقاط صور بورتريه خلّابة باستخدام الكاميرا الأمامية. كما أن الهاتف يشمل الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية، التي تعيد إضاءة العناصر التي يتم التعرف عليها في الإطار بذكاء من أجل صور تبدو طبيعية أكثر مع تفاصيل رائعة في الإضاءة والتظليل.

وتظهر الفيديوهات غامرة أكثر مع تسجيل صوت ستيريو وتثبيت سينمائي للفيديو في الكاميرتين الأمامية والخلفية. وتدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديوهات عالية الجودة بوضوح 4K بما يصل إلى 60 إطاراً في الثانية، كما يتميز «آي فون إس إي» أيضاً بنطاق ديناميكي أوسع لتفاصيل أكبر في التظليل بمعدل يصل لغاية 30 إطاراً في الثانية.