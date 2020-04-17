رغم كورونا ... هواوي تطلق 3 هواتف جديدة

المصدر: وكالات

أزاحت Honor التابعة لهواوي الستار عن 3 هواتف جديدة من المتوقع أن تلقى رواجاً كبيراً في السوق الصينية وأسواق أوروبا وآسيا.

أول هاتف Honor 30 ورغم أنه الأبسط في المجموعة حصل على تقنيات تمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

وأتى بـ 3 نماذج مزودة بذواكر 6/128 و8/128 و8/256 غيغابايت، تتراوح أسعارها ما بين 425 و495 دولارا.

كما جاء هذا الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (40+8+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة 32+8 ميغابيكسل.

أما هاتفا Honor 30 Pro وHonor 30 Pro Plus فأتيا بتصميم وهياكل متشابهة، وشاشات OLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، وحصلا على معالجات متطورة ثمانية النوى من نوع Kirin 990 5G.

واختلف الهاتفان من حيث الكاميرات، حيث حصل الأول على كاميرا أساسية بدقة (40+16+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة (32+8) ميغابيكسل.

فيما حصل Honor 30 Pro Plus على كاميرا أساسية بدقة (50+16+8+2) ميغابيكسل، بقدرة تقريب رقمي X50 وتقريب بصري X10، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة (32+8) ميغابيكسل.