آبل تفتح الطلب المسبق على "آيفون إس إي" ذي السعر المتوسط

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

فتحت "آبل" اليوم الجمعة باب الطلب المسبق على الجيل الثاني من هاتفها الجديد "آي فون أس إي" iPhone SE ذي السعر المتوسط والتصميم المحبوب الذي يعيد استخدام بصمة الأصبع كميزة أمان إضافية، ما من شأنه توفير بعض النمو للمجموعة الأمريكية العملاقة في ظل الغموض بشأن موعد إطلاق الطراز الأحدث من هواتف "آي فون".

ويتميز الهاتف بشريحة A13 Bionic، التي تعتبر أسرع شريحة في هاتف ذكي، وبشاشة "ريتينا" عالية الوضوح Retina HD مقاس 4.7 إنش، فيما صمم الهاتف ليتحمل العوامل الطبيعية مع مقاومة للغبار والماء.

ويبدأ سعر الهاتف في الإمارات من 1,699 درهم فيما ستبدأ الشركة بشحن طلبيات الهواتف للمستهلكين بدءاً من 24 أبريل الجاري.

ويتميز "آي فون أس إي" بأفضل نظام كاميرا واحدة في "آيفون" على الإطلاق، مع كاميرا واسعة بوضوح 12 ميجابكسل بيتقنية تصوير HDR وفتحة عدسة f/1.8، وهو يستفيد من معالج إشارة الصور في شريحة A13 لفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، وتأثيرات إضاءة بورتريه الستة بالكامل، وميزة ضبط العمق. ويستخدم الهاتف التعلّم الآلي وإمكانية تحديد العمق أحادية الرؤية لالتقاط صور بورتريه خلّابة باستخدام الكاميرا الأمامية.

كما أن iPhone SE يشمل الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية، التي تعيد إضاءة العناصر التي يتم التعرف عليها في الإطار بذكاء من أجل صور تبدو طبيعية أكثر مع تفاصيل رائعة في الإضاءة والتظليل.

وتظهر الفيديوهات غامرة أكثر مع تسجيل صوت ستيريو وتثبيت سينمائي للفيديو في الكاميرتين الأمامية والخلفية.

وتدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديوهات عالية الجودة بوضوح 4K بما يصل إلى 60 إطاراً في الثانية، كما يتميز "آي فون أس إي" أيضاً بنطاق ديناميكي أوسع لتفاصيل أكبر في التظليل بمعدل يصل لغاية 30 إطاراً في الثانية، فيما أصبحت إمكانية تعديل الفيديوهات على الجهاز أكثر شمولاً وسهولة من خلال أدوات قوية لم تتوفر في السابق إلا لتعديل الصور.