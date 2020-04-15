"رد ماجيك 5G".. أول هاتف ذكي بشاشة ألعاب كمبيوتر متطورة

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت شركة "نوبيا" الصينية، أمس الثلاثاء، باب الحجز لأحدث هواتفها الذكية "رد ماجيك 5G" في السوق العالمية، وهو أول هاتف يتم طرحه بشاشة فريدة من نوعها.

يمتاز هاتف "رد ماجيك 5G دونا" عن غيره من الهواتف بشاشة ذات تردد 144 هيرتز، وهو معدل التحديث القياسي لشاشات ألعاب الكمبيوتر المتطورة، خاصة وأن الهاتف تم تطويره من أجل لعب ألعاب الفيديو، بحسب موقع "newexpressnews".

ويدعم الهاتف شبكة "الجيل الخامس"، ويتضمن شاشة حجمها 6.65 بوصة، وتشعر أنه أكبر حجما بسبب حوافه الطفيفة في الأعلى والأسفل، إلى جانب معالج "سناب دراغون 865" وبطارية قوتها 4500 مللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي (رام) 12 غيغا بايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 غيغا بايت.

ويتوافر هاتف "رد ماجيك 5G" للطلب المسبق منذ أمس مقابل 579 دولارا للطراز الذي يحتوي على 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من التخزين، أو 649 دولارا مقابل ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت ومساحة تخزين 256 غيغابايت.

وسيكون الهاتف متاحا للشراء في 21 أبريل الجاري.