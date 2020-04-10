«لينوفو» و«موتورولا» تمددان فترة الضمان مجاناً

المصدر: دبي- البيان

تعاونت «لينوفو» و«موتورولا»، في تكريس القوة الكاملة لمشاريعهما وأعمالهما على مستوى العالم، للاستمرار بتوفير الخدمات، وتقليل أي تأثير محتمل على العملاء في جميع أنحاء العالم، خلال هذه الفترة الصعبة، التي فرضتها جائحة (كوفيد 19).

وتوفر «لينوفو» و«موتورولا»، بهدف منح الدعم الأفضل لعملائها، فرصة تمديد الضمان العالمي مجاناً لمدة تصل إلى 75 يوماً، حتى 31 مايو 2020، لجميع هواتف «موتورولا» الذكية، وكومبيوترات «لينوفو»، وأجهزتها اللوحية، إضافةً إلى أجهزتها المنزلية الذكية، وأجهزة الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والشاشات والملحقات والأكسسوارات، للضمانات التي ستنتهي بين 15 مارس و30 أبريل.

وتوجد «لينوفو» و«موتورولا» مع اتساع نطاق التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية، لدعم العملاء، واستمرارية حفاظهم على الاتصال والإنتاجية والترفيه في المنزل.