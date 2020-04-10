5 هواتف الأكثر انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن أكثر 5 هواتف ذكية انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو» خلال العام الماضي من خلال مسوح في أماكن ميدانية خارجية.

وقالت الهيئة في تقرير أصدرته أمس عن «مؤشرات أداء الهواتف الذكية 2019»، إن الهواتف الخمسة هي: «زد أي إي أكسون 10 برو» و«هواوي مات 20 اكس» و«سامسونغ غالاكسي اس 10 بلس» و«ابل ايفون أكس» و«سامسونغ غالاكسي اس 10»

وأشارت المسوح إلى أن هواتف «زد تي إي أكسون 10 برو» كانت الأعلى أداء من حيث جودة الصوت على شبكتي «اتصالات» و«دو»، وفي بث الفيديو كان «هواوي مات 20 إكس» أعلى أداء على شبكة «اتصالات» و«زد تي إي أكسون 10 برو» على شبكة «دو»، وفيما يتعلق بمدة البطارية كان «سامسونغ غالاكسي اس 10 بلس» الأعلى أداءً.

وفي الوقت المستغرق لإرسال البريد كان «ابل ايفون اكس» الأفضل أداء، وفي الوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات كان «سامسونغ غالاكسي اس 10» الأفضل على شبكة اتصالات و«سامسونغ غالاكسي اس 10 بلس» الأفضل على شبكة «دو».

وفي تحميل البيانات كان «زد أي إي أكسون 10 برو» الأفضل أداء على شبكة «اتصالات» و«ابل ايفون أكس» الأفضل أداء على شبكة «دو». وفي تنزيل البيانات كان «هواوي مات 20 اكس» الأفضل أداء على شبكة «اتصالات» و«زد إي إي أكسون 10 برو» الأفضل أداء على شبكة «دو».