غوغل يطلق سلسلة شعارات لشكر جميع العاملين في مكافحة كورونا

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

اعتاد محرك البحث العالمي غوغل الإحتفال بالعطلات والمناسبات السنوية والشخصيات المشهورة في مختلف المجالات التي أحدثت تغييراً في العالم، ولكنه هذه المرة غير شعاره لشكر الأطباء والباحثين وجميع العاملين في الخطوط الأمامية من حول العالم في مجال الصحة العامة ، على جهودهم المبذولة في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف غوغل رسالة شكر تظهر عند تحريك مؤشر البحث على الشعار وتتضمن: “اليوم ، نود أن نقول: لجميع العاملين في مجال الصحة العامة والباحثين في المجتمع العلمي ، شكرًا لكم”.



وأعلن غوغل أنه سيتم إطلاق سلسلة رسومات مبتكرة في الأسابيع القادمة للتعريف أكثر على العديد من الأشخاص في الخطوط الأمامية وتكريمهم، وفقد أكثر من 100 طبيب وممرضة حول العالم حياتهم أثناء علاج المرضى، بما في ذلك طبيب واحد الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ، والذي كان أول طبيب طوارئ يتوفى بعد ظهور أعراض الفيروس.



توفي ما لا يقل عن 66 طبيبا في إيطاليا ، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم. وشهدت كل من إيطاليا وإسبانيا أكثر من 9000 من العاملين الطبيين المصابين ، بينما توفي ما لا يقل عن 13 طبيبا في الصين ، منذ تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة.