تأثير محدود لـ«كورونا» على سوق الهواتف الذكية في الدولة

دبي - وائل اللبابيدي

توقّع مسؤولون في شركات هواتف ذكية عالمية، أن يكون تأثير فيروس «كورونا» محدوداً على سوق الهواتف الذكية في الإمارات، نظراً لتمتع الدولة بمواقع إلكترونية قادرة على سد حاجة السوق، إلى حين افتتاح المتاجر من جديد، مؤكدين أن سوق الإمارات ستكون قادرة على امتصاص آثار «كورونا»، نظراً لجاهزيتها العالية، المتمثلة بعاملين محوريين يدعمان استراتيجية التباعد الاجتماعي، وهما توفر البنية التحتية المتقدمة للتجارة الإلكترونية، وكذا توفر أفضل سبل الدفع الإلكتروني.

وأكّد فادي أبو الشامات مدير قسم الاستراتيجيات والتخطيط في أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا، على ثقته بقدرة السوق الإماراتي على تجاوز كافة التقلبات الناجمة عن هذا الوباء العالمي. وأضاف: «تتميّز السوق الإماراتية بجاهزية عالية، بفضل البنية التحتية المتقدمة للتجارة الإلكترونية، وأفضل سبل الدفع، وهما عاملان محوريان، يدعمان استراتيجية التباعد الاجتماعي، ويتيحان للمستهلكين مواصلة حياتهم اليومية، دون التأثير فيها بشكل كبير. وأكد مواصلة أوبو توفير المزيد من ابتكاراتها التقنية للمستهلكين، علاوة على منتجاتها الرائدة، حرصاً على تلبية احتياجات المستهلكين المتنامية بصورة أفضل.

وقال: "في ضوء انتشار فيروس «كوفيد-19»، الذي أدى إلى تعطيل الاقتصاد العالمي، وأثر في العديد من القطاعات، اكتسبت قنوات التجارة الإلكترونية وسبل التفاعل الرقمي، أهمية أكبر. ومن هذا المنطلق، يعمل فريق الشركة بشكل مستمر مع شركائه في قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة. وأضاف: اعتمدنا منهجيات مرنة لمواكبة هذا الوضع، الذي يشهد تغيرات متسارعة، بهدف تحسين سبل الاستجابة لمتطلبات عملائنا. وعلى سبيل المثال، أطلقنا مؤخراً سلسلة هواتفنا الأحدث أوبو رينو 3 بالإمارات، في 18 مارس، من خلال حملة رقمية ضخمة، وهي الآن متوفرة في السوق على موقع أوبو الرسمي، ومتاجر شركائنا على منصات التجارة الإلكترونية «نون» و«أمازون»، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية لشركات التجزئة، مثل «كارفور» و«لولو» و«شرف دي جي» وغيرها. وقد شهدنا إقبالاً واسعاً، منذ إتاحة الطلب المسبق على سلسلة هواتف رينو 3 في 19 مارس، ونحن سعداء بالإقبال الذي لاقته من عملائنا الأوفياء، الذين قدموا طلباتهم المسبقة قبل إطلاق المنتج رسمياً.

وأوضح قائلا: «تزاول أوبو عملياتها في أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم، ويعمل موردونا العالميون معاً، لضمان توازن قدرتنا الإنتاجية، واستمرارية سلسلة التوريد، بهدف تلبية معدلات الطلب في مختلف الأسواق العالمية، خلال هذا الظرف الاستثنائي».

وقال جيت زو رئيس شركة «فيفو» الصينية للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة ستطلق قريباً جداً هواتف ذكية، تدعم تقنيات وشبكات الجيل الخامس في الإمارات، التي تحظى بكونها ضمن أعلى نسب انتشار الهواتف الذكية بين السكان في العالم. وأوضح أنه بالرغم من تباطؤ سلاسل التوريد في الصين، على خلفية انتشار «كورونا»، إلا أن الفيروس تم احتواؤه تقريباً في الصين، وستعود الأمور كما كانت في السابق خلال شهرين أو ثلاثة.

وأضاف أن سوق الهواتف الذكية في الإمارات، أصبح أكثر تنافسية، بما يفرض على شركات الهاتف المحمول، مواكبة التوجهات الحالية، والانسجام مع التغيرات في أنماط حياة المستهلكين. وأضاف: "في هذا الإطار، تلتزم شركة فيفو العالمية، بابتكار معايير جديدة للهواتف الذكية، وتركز على فهم سلوكيات المستهلكين، لتطوير قدرات جديدة، تعزز تجربة المستخدم من خلال منتجاتها، نتيجة للتطورات السريعة التي شهدتها التكنولوجيا، حيث ازداد اعتماد الهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم".

وعن مدى قدرة فيفو على منافسة العلامات الموجودة في سوق الإمارات منذ سنوات، أكد زو أن نجاح الشركة في السوق العالمية، يعود للجهود الكبيرة التي تبذلها لفهم سلوكيات المستهلكين، والاستفادة منها، ما يمكنها من تقديم التجارب التي تلائمهم، وفق أحدث التقنيات المتطورة.