سامسونغ تطلق هاتفها "جالاكسي إس 20 ألترا" بذاكرة تخزين موسّعة

المصدر: البيان الإلكتروني

من المقرر أن تطرح شركة سامسونغ للإلكترونيات هاتفها الذكي "جالاكسي إس 20 ألترا" مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

قالت الشركة أمس الأربعاء إنها ستبدأ بيع الكمية المحدودة من الجهاز في موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت "سامسونغ دوت كوم" في يوم 6 أبريل الجاري، غير إنها لم تكشف عن الكمية.

ويأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 غيغابايت.

وكانت سامسونغ قد طرحت "جالاكسي إس 20 ألترا" مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 غيغابايت في الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا.

وأطلقت سامسونغ "جالاكسي إس 20 ألترا" في يوم 6 مارس في كوريا الجنوبية لكن الجهاز يدعم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت فقط.

وقالت الشركة إن طرح "جالاكسي إس 20 ألترا"، الذي يدعم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، جاء بناء على طلب المستهلكين المحليين.

ويبلغ سعر الجهاز 1,793,000 وون(1,469 دولارا أمريكيا)، وهذا أعلى بمقدار 198 ألف وون من نسخة 256 غيغابايت. ويأتي الجهاز باللون الأسود فقط.