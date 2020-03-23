«أبل» تفرض قيوداً على مبيعات الإنترنت

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

قررت شركة الإلكترونيات الأمريكية «أبل» فرض قيود على عدد أجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد، والهاتف الذكي آيفون التي يمكن لأي عميل شراؤها عبر الإنترنت خلال الأسبوع الحالي، بسبب المصاعب التي تواجهها الشركة في إنتاج الأجهزة نتيجة تداعيات انتشار فيروس «كورونا». وكانت الشركة قد قررت في وقت سابق إغلاق جميع متاجرها التقليدية للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم»، فإنه غير مسموح لأي شخص شراء أكثر من جهازي آيفون أو آيباد من متاجر أبل عبر الإنترنت. ويشمل هذا القيد أجهزة آيفون8 وآيفون8 بلس وآيفون إكس.آر وآيفون 11 وآيفون11 برو وآيفون 11 ماكس، إلى جانب طرز آيباب برو الجديدة، التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء الماضي. في الوقت نفسه، يمكن للعملاء شراء أي عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر ماك بوك أير أو الكماليات الخاصة بأجهزة أبل.