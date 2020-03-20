«سامسونغ» تكشف عن «غالاكسي إيه 41»

المصدر: (سيئول- وكالات)

كشفت شركة «سامسونغ» عن هاتفها الذكي الأحدث «غالاكسي إيه 41» في اليابان، وهو خليفة هاتفها السابق «غالاكسي إيه 40»، والذي أطلقته الشركة منذ نحو عام، ومن المقرر أن يصل الجهاز المزود بعدد كبير من التحديثات إلى رفوف المتاجر في شهر يونيو 2020.

يأتي الهاتف مع شاشة سوبر أموليد بقياس 6.1 إنشات وبدقة (+FHD) ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 مع ثقب بتصميم (Infinity-U) للكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2، ويوجد الآن مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة بدلاً من الجزء الخلفي.

ويتميز الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بزاوية عريضة بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.0، وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2، ومستشعر العمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

ويعمل الهاتف بمعالج (MediaTek Helio P65) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 64 جيجا بايت، جنباً إلى جانب مع بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 15 واط.