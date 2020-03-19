OPPO تطلق هواتف Reno3 في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت OPPO، علامة تكنولوجيا الهواتف المحمولة العالمية، عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno3 في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك لتمكين مستخدميه من التقاط صور فائقة الوضوح تغطي مختلف أنشطتهم اليومية في كافة الظروف.

ويأتي الإصدار الاحترافي OPPO Reno3 Pro مزوداً بنظام التشغيل ColorOS 7.1 القائم على نظام أندوريد 10، وكاميرا تقريب رقمية بدقة 64 ميغابكسل قادرة على تقريب الأجسام حتى 20 مرة، وتمثل سلسلة هواتف OPPO Reno3 إنجازاً جديداً في المسيرة الناجحة التي تقودها الشركة لتزويد عملائها بأحدث التقنيات في عالم التصوير والهواتف الذكية.

وقال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا إطلاق أحدث إبداعات سلسلة Reno في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتضمن تقنيات تصوير وأساليب تصميم متطورة تجعلها متفوقة للغاية بين الهواتف الذكية المصممة لمحبي التصوير».