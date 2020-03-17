«ريلمي» تطرح أحدث هواتفها الذكية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تستعد ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نمواً على مستوى العالم في مجال الهواتف الذكية، لإزاحة الستار عن أحدث هواتفها ريلمي 6 وريلمي 6i لطرحها في السوق الإماراتية.

بفضل سلسلة منتجاتها التي تصدر تحت شعار Dare-to-leap، والتي تتمتع بأفضل أداء وأعلى جودة، إلى جانب التصميم الجذاب، تكتسب العلامة التجارية الواعدة ريلمي شعبية عالمية سريعة، وقد نجحت بالفعل، خلال عامين فقط، في شق طريقها لتكون ضمن السبعة الكبار في عالم الهواتف الذكية بعدد 24 مليون مستخدم على مستوى العالم، ولا عجب أن تكون ريلمي هي الخيار الأنسب للشباب الباحثين عن أحدث التقنيات العصرية في أكثر من 20 سوقاً مختلفة حول العالم تضم على سبيل المثال لا الحصر إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين والهند وإندونيسيا.

تلبي هواتف ريلمي دائماً احتياجات الشباب المتزايدة والمتغيرة بفضل معالجاتها القوية وشكلها المتميز وأسعارها التنافسية بما يتيح لهم التمتع بتجارب تصوير رائعة.