طلب مسبق على «أونور9 إكس برو»

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة «أونور» أنّ الطلب المسبق على هاتف «أونور 9 إكس برو» الجديد أصبح متاحاً الآن في الإمارات ابتداءً من 19 مارس بسعر 999 درهماً.

وأعلنت «أونور» عن هاتف «أونور 9 إكس برو» الشهر الماضي على مستوى العالم إلى جانب مجموعة منتجات ستعزز استراتيجيتها الشاملة 1+8+N لجميع سيناريوهات تقنية إنترنت الأشياء.

ويُعدّ «أونور 9 إكس برو» أوّل هاتف من «أونور» يعمل بمعالج Kirin 810 الجديد ثماني النواة، الذي صمم على شريحة مقاس 7 نانومتر، وهو أول إصدار يستخدم هذه التقنية ليوفر الأداء القوي وقدرات الذكاء الاصطناعي الفائقة والحد من استهلاك الطاقة. كما أنه أول هاتف ذكي من «أونور» مزوّد مسبقاً بتطبيق Huawei AppGallery، الذي يُعدّ واحد من أفضل ثلاث منصات لتطبيقات الهواتف الذكية.