المصدر: (دبي - البيان)

كشف تقرير مكتب براءات الاختراع الأوروبي، الذي نشر، أمس، عن قائمة أفضل الشركات في مجال براءات الاختراع، وقال: إن شركة «هواوي» الصينية قامت بتقديم أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع في أوروبا العام الماضي، ما يضعها بمكانة الريادة في مجال تطوير حلول دعم التحول الرقمي في العالم.

وكان ثلث طلبات براءات الاختراع التي قدمتها الشركة مرتبطاً بالاتصال الرقمي، بما في ذلك تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث تقود شركة «هواوي» حالياً عملية نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في العالم.

وقدمت «هواوي» 3524 براءة اختراع، متخطية بذلك العديد من الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا. وأشار التقرير إلى أن الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية أسهمت بنحو ربع عدد تطبيقات الاتصالات الرقمية. وارتفعت الطلبات المقدمة من الشركات الصينية بنحو ستة أضعاف تقريباً منذ عام 2010.