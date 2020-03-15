نفاد هاتف هواوي "Mate Xs" من أسواق الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة هواوي عن بيع كل هواتف HUAWEI Mate Xs في جميع قنوات هواوي الرسمية في أسواق الإمارات ، رغم أنه يعد من أغلى الهواتف القابلة للطي ، حيث يبلغ سعره 9999 درهما.

ويمثل الإقبال الكبير على هاتف HUAWEI Mate Xs في الإمارات دليلاً دامغاً على التغيير الكبير في السوق،

يتمتع الهاتف الذكي بمزايا فريدة وإمكانات هندسية متقدمة وحرفية عالية، منها تزويده بمعالج Kirin 990 5G الذي يضمن تجربة مستمرة لاتصالات الجيل الخامس.

كما يدعم شبكات الجيل الخامس غير المستقلة NSA الحالية والشبكات المستقلة SA من الجيل المقبل.