حاسوب «هواوي مايت بوك 13» أداء فائق وتجارب متصلة

المصدر: دبي - البيان

حققت هواوي، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الأبحاث والتطوير والخبرات الواسعة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة، حضوراً قوياً في قطاع أجهزة الحواسيب الشخصية بفضل مجموعتها الجديدة والمبتكرة من أجهزة الحاسوب المحمول خفيفة الوزن والقابلة للتوصيل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة.

ويراعي تصميم حاسوب «هواوي مايت بوك 13»، الذي طورته هواوي مؤخراً احتياجات المهنيين من جيل الشباب ويقدم أحدث التقنيات المبتكرة من هواوي لشريحة أوسع من المستخدمين.

ويمتاز حاسوب «هواوي مايت بوك 13» الجديد بخفة وزنه وجودة تصميمه ليرسي معايير جديدة كلياً ضمن فئته، خاصة مع دمجه بين خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration* وشاشة العرض الكاملة من هواوي HUAWEI FullView display.

وتتيح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration* للمستخدمين الاستمتاع بمزايا المرونة والراحة لمنظومة التوصيل المشتركة مع أجهزة متعددة، ما يتيح لهم العمل بكفاءة والاستمتاع بتجارب الترفيه بمنتهى السهولة عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة.

ومع حاسوب «هواوي مايت بوك 13» الجديد، حرصت هواوي على الارتقاء بالقوة والأداء العالي إلى مستويات جديدة كلياً. ويعزى ذلك بالمقام الأول إلى تزويد الحاسوب بالجيل العاشر من معالجات Intel Core processor وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، إضافة إلى شاشة العرض الكاملة HUAWEI FullView Display (بدقة 2K) المزودة بخاصية اللمس المتعدد Multi-touch وخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration* من أجل توفير حياة مريحة ومتصلة.

وقال كيث ليبو، المدير الإقليمي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: «تمثل الحواسيب المحمولة أحد المنتجات الرئيسية التي تلعب دوراً هاماً في استراتيجيتنا الشاملة. وتعتبر قابلية التوصيل بين الأجهزة الذكية والحواسيب المحمولة حاجة ملحة من أجل منح المستخدمين تجربة شاملة وسلسة لأبعد الحدود.

ويجمع حاسوب HUAWEI MateBook 13 الجديد بين الجوانب الجمالية المتميزة والتجربة المتصلة التي توفرها خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration، إلى جانب تجربة المشاهدة الموسعة لشاشة العرض الكاملة من هواوي والأداء المذهل من أجل توفير تجربة مستخدم متميزة ومريحة ومحمولة وقوية».