«غالاكسي A71» يصل الإمارات

المصدر: (دبي – البيان)

يعتبر هاتف «غالاكسي A71» أحدث إضافات «سامسونغ» إلى سلسلة هواتف «غالاكسي A» في الإمارات. وتم تصميم الجهاز الجديد لمنح المستخدمين ابتكارات هادفة، وتجربة استخدام رائعة.

وتم تزويد الهاتف بأربع كاميرات متطورة، ليتيح للمستخدم التقاط أي شيء تقريباً، بتفاصيل دقيقة، وجودة مذهلة، ليلاً ونهاراً، وذلك من خلال تزويده بكاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرتي ماكرو وعمق الرؤية إلى جانب العديد من الميزات الذكية.

وتتيح ميزة «استقرار الفيديو أثناء التصوير» Super Steady Video في هاتف A71 للمستخدمين تصوير مقاطع فيديو مذهلة وسلسة لجميع التجارب، التي تخوضها أو المشاهد المميزة التي تراها. وتقوم ميزة استقرار الفيديو أثناء التصوير بإزالة اهتزاز الكاميرا سواء كنت تقوم بتصوير فيديو لجسم متحرك أو كنت تتحرك والجهاز بين يديك.