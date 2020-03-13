«هواوي» تتصدّر عالمياً في براءات الاختراع

المصدر: (ميونيخ- د ب أ)

حققت شركة «هواوي» الصينية أعلى نسبة نمو في طلبات براءات الاختراع، التي تم تسجيلها بأوروبا العام الماضي.

وتفوقت «هواوي» على الشركتين الكوريتين العملاقتين «سامسونغ» و«إل جي»، وأوضح المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع أن عدد الطلبات القادمة من الصين لتسجيل براءات اختراع ارتفع بنسبة 29%، فيما ارتفع عدد الطلبات القادمة من كوريا الجنوبية بنسبة 14% والطلبات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 6%.

وقال انطونيو كامبينوس رئيس المكتب: إن «النمو السريع لتسجيل براءات الاختراع للتقنيات الرقمية هو الاتجاه البارز في مؤشر البراءات لدينا للعام 2019».