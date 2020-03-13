محمد صلاح يطلق أحدث هواتف OPPO

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الهواتف الذكية العالمية OPPO عن اختيار لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح سفيراً لعلامتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قبيل الإطلاق الإقليمي لسلسلة هواتفها الذكية OPPO Reno3، التي تتميز بقدراتها الفائقة في التصوير الفوتوغرافي.

ومن المقرر إطلاق السلسلة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط بتاريخ 18 مارس الجاري، ضمن حملة إعلامية وإعلانية ضخمة يشارك فيها نجم ليفربول العالمي محمد صلاح لمصلحة عملاق صناعة الهواتف الذكية OPPO.

وقال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعد النجم العالمي الموهوب محمد صلاح سفيراً مثالياً لعلامة OPPO، فكلاهما معروفٌ بالطموحات التي لا تعترف بالحدود، وبالسعي المتواصل نحو تحقيق أفضل النتائج، كل في مجاله.

يتمتع محمد صلاح بمهارات احترافية فائقة، تشابه في تفوقها قدرات التصوير الفوتوغرافي الاستثنائية التي تتمتع بها سلسلة هواتف Reno3، ولذلك تأتي هذه الشراكة في توقيت مثالي لانضمام محمد صلاح إلى قائمة سفراء علامتنا التجارية في المنطقة، في فترة نعمل خلالها على تعزيز حضورنا في أنحاء المنطقة، وقد نبدأ قريباً بدعم المواهب المحلية في رياضة كرة القدم». وتمتلك OPPO سجلاً حافلاً بدعم الفعاليات الرياضية المتنوعة كوسيلة للتفاعل مع جيل الشباب الذي تستهدفه العلامة.