حجز مسبق لـ«هواوي مايت Xs» بالإمارات

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت هواوي، عن فتح باب طلبات الحجز المسبق لشراء «هواوي مايت Xs»، أحدث ابتكاراتها، من الهواتف المحمولة القابلة للطي في الإمارات، ابتداءً من 15 مارس. وسيسهم هذا الهاتف القابل للطي، في رسم ملامح جديدة لطريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم، بفضل مزاياه المتقدمة، وتزويده بمتجر هواوي للتطبيقات، الذي يُعتبر من بين أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم، والذي يتميز بمكتبة تطبيقات واسعة ومتنامية، تضم أبرز وأشهر التطبيقات المحلية والعالمية.

وسيتوفر الهاتف الذكي الراقي، والقابل للطي، لطلبات الحجز المسبق عبر الإنترنت، ولدى متاجر تجربة هواوي، ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في الإمارات.

ويتميز «هواوي مايت Xs»، بتصميم جناح الصقر المميز، المصنّع من أكثر من 100 جزء متشابك، باستخدام معدن سائل مؤلف من الزركونيوم، ما يسمح بطي الهاتف بزاوية 180 درجة.