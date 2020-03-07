كيف تحمي هاتفك المحمول من فيروس كورونا ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مع ارتفاع حدة المخاطر جراء تفشي فيروس كورونا حول العالم، برز غسل اليدين جيدا كأولى الخطوات الوقائية التي ينصح بها المختصون، وكذلك تطهير الأشياء التي تلمسها اليدان باستمرار وعلى رأسها، الهاتف المحمول.

وبحسب موقع قناة " الحرة " فقد أثبتت الأبحاث أن الهواتف عادة ما تكون موبوءة بالجراثيم والفيروسات التي تظل عالقة بها، ربما لأيام وحتى أسابيع، بحسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وهذا الإجراء يحول دون وصول الفيروس إلى يديك وبالتالي إلى داخل جسمك.

فما هي الطريقة المثلى لتنظيف هاتفك؟

أولا: لا بد من إطفاء الهاتف.

ثانيا: استخدم قطع تنظيف ناعمة لا تؤثر على ملمس الهاتف، وقادرة على التقاط أكبر عدد من الجراثيم.

استغل الجزء الجاف من القطعة عند التنطيف، وتأكد من غسلها قبل إعادة استخدامها مستقبلا.

ثالثا: استخدم كحول التنظيف.

تأكد أن المحلول مخفف. لا تضع الكحول على الهاتف مباشرة، بل ضع قليلا منه على جزء جاف من قطعة التنظيف، ثم ابدا تنظيف الهاتف بلين.

يمكن أيضا استخدام الصابون والماء لتنظيف الهاتف.

رابعا: احذر المواد والمحاليل الكاشطة التي قد تؤثر على ملمس هاتفك مثل منظف النوافذ والخل أو بيروكسيد الهيدروجين، لأنها قد تزيل الطبقة اللامعة من الهاتف.

حافظ على هاتفك نظيفا بقدر الإمكان، خاصة في الأماكن المليئة بالجراثيم مثل المراحيض العامة.

أخيرا، ينصح الخبراء بتعقيم أجهزة الهاتف مرتين يوميا على الأقل.