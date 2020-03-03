«أوبو» تطلق هاتف «رينو 3 برو»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «أوبو»، رسمياً، النسخة العالمية من هاتفها الذكي «رينو 3 برو»، بحيث يأتي الهاتف الجديد، وهو نسخة معدلة من طراز «رينو 3 برو»، الداعم لشبكات الجيل الخامس، الذي كشفت عنه الشركة في ديسمبر 2019 في الصين، مزوداً بكاميرا أمامية مزدوجة، كما أنه مزود بكاميرا خلفية رباعية، لكن النسخة العالمية غير داعمة لشبكات الجيل الخامس.

وبحسب الإعلان، فإن الهاتف يستخدم خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتشغيل الوضع الداكن جداً تلقائياً، عندما تكون الإضاءة أقل من لوكس واحد، وذلك في سبيل التقاط صور واضحة في البيئات المظلمة.

وقدمت «أوبو» مستشعر البصمة المدمج تحت الشاشة في الهاتف الذي يوفر ما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين، كما أعلنت عن إطلاق (Oppo Kash)، كمنصتها للخدمات المالية.