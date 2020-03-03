80% حصة «سامسونج» من هواتف 5G بالإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشف عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الهواتف النقالة في «سامسونج الخليج للإلكترونيات» عن أن حصة الشركة في سوق هواتف الجيل الخامس بسوق الإمارات لامست 80% بنهاية 2019، مشيراً إلى أن 75% من الطلب المسبق على هواتف سلسلة هواتف «جالاكسي S20» في الإمارات والمستمر لغاية الخميس هو لنسختي «ألترا» و«إس 20+» المزودان بتقنية اتصال الجيل الخامس.

وتوقع أداء قوياً لسوق الهواتف الذكية في الإمارات خلال 2020 خصوصاً المزوّدة منها بتقنية الجيل الخامس.

جاء ذلك خلال تصريحات على هامش كشف الشركة عن سلسلة هواتف «جالاكسي S20» وهاتف «جالاكسي Z فليب» القابل للطي. كانت الشركة بدأت توفير الهاتف القابل للطي في الإمارات منتصف فبراير ونفدت كامل الكمية خلال اليوم الأول فقط من طرحه في السوق، لتعود الشركة وتطرح كمية إضافية في 18 فبراير، وبيعت بشكل كامل كذلك بعد أيام قليلة.

ولفت البورا إلى أن حصة الشركة في سوق الهواتف الذكية (4G و5G) في السوق الإماراتي تصل اليوم إلى 38%، مؤكداً أن الشركة بدأت بالفعل تأمين وصول الهواتف إلى أصحابها، مؤكداً أن جميع الطلبات التي تتم على الهواتف في الإمارات سيتم تأمينها إلى متاجر التجزئة.

وأشار إلى أن كميات الطلب المسبق على هواتف «جالاكسي S20» زادت حتى اليوم بنسبة 15% بالمقارنة مع كميات الطلب على هواتف «جالاكسي S10» العام الماضي.