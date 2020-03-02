سامسونغ تطلق هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، اليوم، الستار عن سلسلة هواتف Galaxy S20 الجديدة في دولة الإمارات، وهي سلسلة جديدة من الأجهزة المبتكرة، تتضمن هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra والتي تم تصميمها بدقة لمواكبة متطلبات مستقبل الاتصالات وتغيير الطريقة التي نرى ونستكشف ونجرب بها العالم من حولنا. وتأتي هواتف Galaxy S20+ وGalaxy S20 Ultra مزودة بأحدث تقنيات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجيل الخامس. كما شهد الحدث استعراض هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، والذي يتميز بتصميمه الجريء والأنيق إلى جانب الميزات والخصائص المتقدمة التي تم تصميمها بدقة لأولئك الذين ينظرون إلى التكنولوجيا المتطورة كوسيلة للتعبير عن أنفسهم.

هواتف ذكية بقدرات استثنائية لمستقبل الاتصالات

أدى إطلاق تقنية الجيل الخامس إلى تدشين عصر جديد في عالم الاتصالات، ما شكل دافعاً ملهماً لتعزيز الابتكارات على مستوى الهواتف المحمولة. وتزامناً مع هذه التغييرات الجذرية، قامت سامسونغ بإطلاق جيل جديد من الهواتف يتجسد في سلسلة Galaxy S20 التي تضم هاتف Galaxy S20 و Galaxy S20 + وGalaxy S20 Ultra ، والتي تم تزويدها بأحدث التقنيات المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس. ويعد كل من Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra أول جهازين قادرين على توفير تجارب اتصالات متنقلة جديدة. وتأتي هواتف سلسلة Galaxy S20 مع تصميم جديد كلياً للكاميرا، يوفر القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي. كما تم تصميم هواتف سلسة Galaxy S20 لتعزيز بساطة وجودة التجارب اليومية التي نقوم بها باستخدام هواتفنا الذكية، حيث تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين الاستماع للموسيقى التي يفضلونها على مدار اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية وممارسة ألعابهم المفضلة، بدقة عالية مع مستوى كبير من الراحة أثناء التنقل.

ويأتي هاتف Galaxy S20 المصمم خصيصاً ليتناسب مع نمط الحياة العصري الذي نعيشه، مع نظام كاميرا جديد كلياً - يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب أكبر مستشعر للصور من سامسونغ حتى الآن – وذلك لتمكين المستخدمين من التقاط صور عالية الدقة وتخليد أجمل اللحظات خلال حياتهم اليومية.

• تفاصيل بدقة فائقة:

توفر كاميرا Galaxy S20 دقة فائقة بفضل أكبر مستشعر للصور من سامسونغ لالتقاط الصور بأجود دقة ممكنة مع مرونة فائقة لتعديل الصور على نحو احترافي. يتميز هاتف Galaxy S20 Ultra بكاميرا108 ميجابيكسل، ما يعني أنه بإمكانك الآن التعرف على التفاصيل التي لم ترها من قبل، بينما تم تزويد هاتفي Galaxy S20 و Galaxy S20+ بكاميرا بدقة 64 ميجابايت لالتقاط صور بتفاصيل واضحة على نحو مذهل.

• قدرات تقريب هائلة للصور:

تؤدي تقنية Zoom التي تتوفر في مجموعة Galaxy S20، إلى تقريب المشاهد مهما كانت بعيدة المسافة، حيث يمكن تقريب المشهد حتى 30 مرة رقمياً باستخدام هاتفي Galaxy S20 و Galaxy S20+، أو الارتقاء بجودة الصورة عبر استخدام نظام العدسات المطوية الثوري في هاتف Galaxy S20 Ultra الذي يستخدم تقنية الذكاء الإصطناعي، ومعالج متعدد الصور (multi-image processing) لتقليل فقدان جودة الصورة عند مستويات تكبير عالية بحيث يمكن للمستخدمين تجربة Super Resolution Zoom حتى 100X (Space Zoom)مع رؤية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

• لقطة واحدة، قدرات متعددة:

تتيح لك هذه الميزة الاستمتاع باللحظة الحالية التي تعيشها والتقاطها على نحو مبتكر، حيث يمكن لجهاز Galaxy S20 التقاط عدد من الصور ومقاطع الفيديو، باستخدام مزايا متعددة كالتركيز المباشر، أو ميزة اقتصاص الصور، أو الصور بزاوية فائقة الاتساع وغيرها، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاختيار الصورة الأفضل.

• تسجيل فيديوهات احترافية:

توفر مجموعة هواتف Galaxy S20 القدرة على تصوير مقاطع فيديو مذهلة بدقة 8k ، بحيث يمكن للمستخدمين تصوير البيئة المحيطة بهم بألوان حقيقة وجودة فائقة، بحيث تبدو مقاطع الفيديو الأكثر وضوحاً وكأنها التقطت باستخدام كاميرا أكشن، وذلك بفضل ميزة super Steady ومستوى ثباتها المضاد للدوران وتحليل الايماءات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعتبر هواتف Galaxy S20 الأكثر أماناً وموثوقية من سامسونغ على الإطلاق، وتتمتع الأجهزة بالحماية الفائقة التي توفرها منصة الحماية والأمانKnox ، الرائدة على مستوى القطاع، والتي تعمل على حماية جميع أجزاء الجهاز من الرقاقة وحتى البرمجيات. يتميز Galaxy S20 أيضاً بمعالج جديد أكثر قوة وأماناً وتحصيناً ضد الهجمات.

وتأتي مجموعة الهواتف الجديدة مع بطارية ذكية كبيرة، مع شاحن سريع بقوة 25 واط، بينما يدعم هاتف Galaxy S20 Ultra ميزة الشحن السريع بسرعة 45 واط أيضاً، وجميع الهواتف مزودة بمساحة تخزين هائلة قياسية ( 128 جيجابايت لـهاتف S20 و 128 جيجابايت و 512 جيجابايت لهاتفي Galaxy S20 + وGalaxy S20 Ultra).

كما توفر هواتف Galaxy S20 للمستخدمين تجربة واجهة الاستخدام الموحدة One UI 2 التي تعتبر الأفضل والأبسط والأكثر سهولة حتى الآن من سامسونغ. كما يمكن للعملاء استخدام هواتف Galaxy S20 للتحكم بالمنازل الذكية عبر تطبيق SmartThings ، وتحقيق أهدافهم الصحية مع تطبيق الصحية Samsung Health ، إضافة إلى القيام بعمليات الدفع عبر خدمة Samsung Pay، وغيرها من المزايا الاستثنائية التي توفرها سامسونغ لمستخدمي هواتفها الذكية.

ستكون سلسلة Galaxy S20 متاحة مختلفة في متاجر التجزئة الكبرى في الإمارات العربية المتحدة بدءاً من 6 مارس،

بألوان:

• Galaxy S20: رمادي، أزرق ، وردي

• Galaxy S20+: رمادي، أزرق، أسود

• Galaxy S20 Ultra: رمادي، أسود

وتختلف أسعار هواتف المجموعة باختلاف سعة الذاكرة:

الطراز و السعر

الأناقة والتكنولوجيا في جهاز واحد

تم تصميم هاتف Galaxy Z Flip الصغير في حجمه والأنيق في شكله ومضمونه للمستخدمين الذين يرون التكنولوجيا كوسيلة للتعبير عن أنفسهم، وذلك بفضل الابتكارات والتقنيات الفريدة التي يأتي معها الهاتف.

وتتحدى سامسونغ في تصميمها لهاتف Galaxy Z Flip الجديد قوانين الفيزياء، حيث تمت هندسة تصميمه باستخدام مادة زجاجية قابلة للطي هي الأولى من نوعها، مع شاشة عرض مقاس 6.7 بوصة والتي تتحول عند طيها إلى جهاز أنيق وصغير الحجم يتناسب بشكل مريح مع راحة يد المستخدم. ويوفر جهاز Galaxy Z Flip طرقاً جديدة لالتقاط الصور والفيديوهات ومشاركتها والاستمتاع بعرضها ومشاهدتها على نحو مثالي، حيث يأتي مزوداً بوصلات مفصلية مخفية وتقنيات متقدمة مصممة لضمان تجربة استخدام فريدة تتناسب مع تفضيلات كل مستخدم على حدة. كما يدّشن هاتف Galaxy Z Flip بفضل تصميمه المبتكر والأنيق وكاميرته ذات المستوى العالي من المرونة، عقدًا جديدًا من الابتكار في مجال الأجهزة الذكية القابلة للطي.

• هاتف أنيق ملائم لجيبك: تم تصميم هاتف Galaxy Z Flip القابل الطي بمستوى عالٍ من الدقة لتمكين المستخدمين من حمله بسهولة، حيث يمكن للمستخدم طوي الجهاز ليصبح بحجم المحفظة لوضعه بسهولة في الجيب أو الحقيبة، وعند فتح الجهاز، يتضاعف حجم الجهاز تقريباً ليقدم للمستخدم شاشة عرض مذهلة بحجم 6.7 بوصة. وبفضل لوحة الألوان الأنيقة والزوايا الدائرية الفريدة، من المؤكد أن ينال جهاز Galaxy Z Flip رضا المستخدمين.

• أول شاشة عرض زجاجية قابلة للطي من سامسونغ: يأتي هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي بشاشة من نوع Infinity Flex مع طبقة زجاجية رقيقة قابلة للطي (UTG) طورتها سامسونغ، مما يجعل من شاشة العرض رقيقة ذات تصميم أنيق لم يسبق لها مثيل مع جهاز قابل للطي من قبل. كما يضمن موقع ثقب الكاميرا الموجود في الجزء العلوي من الشاشة أيضاً للتخلص من أي عوامل تشويش أو تأثير بنسبة عرض إلى الشاشة تبلغ 21.9: 9 وهي الأولى من نوعها من سامسونغ، بحيث يمكنك الاستمتاع بمزيد من المحتوى المفضل لديك مثل العروض والأفلام بنسبة 21: 9.

• وصلات مفصلية جديدة: تعتبر الوصلات المفصلية في هاتف هاتفGalaxy Z Flip بمثابة عمل فني هندسي من المستوى التالي، مدعوم بآلية الحدبة المفصلية CAM المزدوجة – وهي آلية صغيرة ومصممة على نحو متطور لضمان طي الهاتف بشكل سلس ومستقر. وتوفر هذه التقنية المفصلية للمستخدم إمكانية فتح شاشة الهاتف بزوايا مختلفة، على نحو يحاكي شاشة الكمبيوتر المحمول. ويتضمن نظام الوصلات المفصلية المخفية أيضاَ تقنية التنظيف sweeper الجديدة من سامسونغ، والتي تستخدم ألياف النايلون المصممة بتقنية التقطيع الجزئي لحماية الهاتف من الشوائب والغبار.

ويتوفر هاتف Galaxy Z Flip في متاجر التجزئة الكبرى في الإمارات العربية المتحدة بالوان الأرجواني العاكس والأسود العاكس (Mirror Purple, Mirror Black وبسعر 5499 درهم إماراتي

كما يأتي الهاتف بالون الذهبي العاكس (Mirror Gold)، وسيتوفّر في الأسواق بدءاً من 13 مارس.