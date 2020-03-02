«هواوي» تطلق حلولاً للجيل الخامس

المصدر: بكين - البيان

نظمت «هواوي» سلسلة من المؤتمرات والفعاليات تابعها الملايين عبر الإنترنت أعلنت خلالها عن مجموعة من المبادرات والمنتجات والحلول الجديدة التي تم تصميمها لتتماشى مع المتطلبات الحالية لمشغلي الاتصالات والحكومات والمؤسسات، في إطار دعم مساعيهم لدخول العصر الرقمي وإجراء التحولات اللازمة.

وكشف ريان دينغ، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجموعة أعمال «هواوي كاريير» لشبكات الاتصالات عن أحدث المنتجات والحلول أثناء إطلاق البرنامج الجديد «شركاء ابتكارات الجيل الخامس». وتهدف هذه الجهود إلى إنشاء نظام إيكولوجي مبتكر من شأنه المساهمة في نجاح تقنيات الجيل الخامس في المجال التجاري.