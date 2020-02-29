«فيفو» تكشف هاتف المستقبل الذكي

المصدر: بكين- البيان

كشفت «فيفو» عن الجيل الثالث من هاتفها النموذجي الذكي من طراز APEX، APEX 2020، والهاتف الجديد المعروف بابتكاراته المثيرة للإعجاب، ما حققته تصاميمه السابقة من نجاح في تقديم المزيد من التقنيات الحديثة، فيما يبرهن كذلك على استمرار مساعي «فيفو» الرامية إلى إضافة اللمسات الجمالية اللافتة للنظر. ويعرض هذا المنتج الأهم تقدماً رئيسياً في مجال المؤثرات البصرية بالاستناد إلى معلومات «فيفو» المتعمِّقة حول قطاع الهواتف الذكية والمستهلكين، إذ يعتبر الهاتف تجسيداً فعلياً لإمكانات الشركة لتصميم هاتف المستقبل الذكي.