هواوي تكشف عن "App Gallery" منصة توزيع التطبيقات الرسمية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفر HUAWEI AppGallery منصة توزيع التطبيقات الرسمية من هواوي بديلاً جديدًا لمستخدميها.

بصفتها ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، وتتوفر المنصة الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، كما تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وعن المنصة علق ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين قائلاً: "نضع حماية الخصوصية والأمن السيبراني كأولويات قصوى لجميع عملياتنا التجارية وننفذهم بصرامة في جميع مراحل منتجاتنا ولدينا أيضًا أدق حلول الخصوصية والأمن السيبراني في منصة HUAWEI AppGallery"

يذكر أن لدى هواوي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مما يضع أساسًا قويًا لتطوير النظام البيئي.

جنبًا إلى جنب مع HMS (خدمات هواوي للهواتف النقالة)، الذي يفتح مجموعة متنوعة من إمكانات الأجهزة والبرمجيات مقدمة من هواوي، بالإضافة إلى ذلك تعمل هواوي على توفير أفضل تجربة تطبيق مبتكرة للمستخدمين.

تأتي منصة HUAWEI AppGallery مع توفير الحماية لدورة كاملة، بما في ذلك التحقق من الاسم الحقيقي للمطور وعملية المراجعة المكونة من أربع خطوات لتشغيل التطبيق بشكل آمن. وتمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار. يحتوي على نظام تصنيف عمري لإنشاء بيئة آمنة للأطفال، مع تصفية التطبيقات التي لا تناسب الفئة العمرية.

هذا وتستخدم منصة HUAWEI AppGallery أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية البيانات الحساسة للمستخدمين والخصوصية. لن تتم معالجة المعلومات الشخصيّة والحساسة - مثل البيانات البيومترية - خارج أجهزة هواوي، مما يتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية.

وتتيح واجهة المستخدم EMUI التحكم في إذن مستخدم التطبيق، كما يتم إخفاء الهوية عن بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم.

تعمل هواوي باستمرار على اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في أسلوب حياة مستخدميها الرقميين، بما في ذلك التطبيقات العالمية الشهيرة والتطبيقات المحلية عالية الجودة التي أصبح المستخدمون يحبونها ويعتمدون عليها.

تُصنف منصة HUAWEI AppGallery التطبيقات إلى 18 فئة، بما في ذلك الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه وغيرها، وكلها متوفرة للبحث مع تجربة تصفح بسيطة وسلسة.

إذا لم يكن بإمكان مستخدمي التطبيق العثور عليهم، فكل ما عليهم فعله هو إرسال اسم التطبيق المطلوب إلى "قائمة الأمنيات – Wish List" وبمجرد تشغيل هذا التطبيق، سيتم إعلام المستخدم الذي أرسله عبر قائمة الأمنيات.

تلتزم هواوي أيضًا بإنشاء أفضل تجربة للمستخدم من خلال توفير تطبيقات عالية الجودة.

وفي أحدث شراكة للمحتوى، قامت هواوي بالتعاون مع News UK، إحدى أكبر شركات الإعلام في المملكة المتحدة، لتقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها لمستخدمي هواوي.

حيث سيستمتع مستخدمو هواوي بالوصول إلى المقالات اليومية والعروض الإذاعية والمحتوى الحصري على أجهزة هواوي، مما يوفر مزيدًا من الراحة لأنماط حياة المستخدمين الذكية.

بدورها قالت كريستينا سكوت، مديرة التكنولوجيا في News UK: "أعتقد أن الشرّاكة التي أبرمناها مع هواوي شرّاكة جيدة ويمكن أن تدوم طويلًا. مضيفةً : "أشعر أن هناك الكثير من الابتكارات التي يمكننا القيام بها، ودفع تجربة عملاء مذهلة حقًا إلى الأمام عبر هذه الأجهزة".

تم تحسين التطبيقات التي يتم تنزيلها عبر منصة HUAWEI AppGallery للعمل على أجهزة هواوي، مما يوفر إمكانات مذهلة على الأجهزة.

المُمَكِّن الرئيسي هو HUAWEI HiAI، وهو عبارة عن نظام أساسي مفتوح مدعم بالذكاء الاصطناعي للأجهزة الذكية، والذي يجمع موارد البرمجيات والأجهزة المختلفة ويسهل التفاعلات التعاونية التي يعززها كل منهما.

على سبيل المثال، يستخدم تطبيق WPS Office إمكانية التعرف الذكي على HiAI لتحقيق التعرف الضوئي على الأحرف الفائقة الدقة للتعرف على النص في الصور مثل المستندات والصور الممسوحة ضوئيًا. يتم الكشف عن المستندات داخل التطبيق وتصحيحها تلقائيًا، مما يحسن الإنتاجية إلى حد كبير.

تقدم المنصة تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع "Quick Apps" وهو نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق. يوفر تجربة مستخدم جيدة ووظائف قوية وتحديثات تلقائية لصفحات HTML5، والجدير بالذكر أنه يستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة.

على الرغم من منح المستخدمين نفس تجربة التطبيقات المحلية، إلا أن Quick Apps تتم كتابتها مع 1/5 فقط من الرموز مقارنة بتطبيقات Android، وبالتالي تشغل مساحة ذاكرة أقل.

يمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط.

يمكن للمستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أسطح المكتب الخاصة بهم للوصول إليها بسهولة. تستخدم التطبيقات السريعة في أكثر من 350 مليون هاتف هواوي. حتى الآن، تم إصدار أكثر من 1700 تطبيق Quick Apps عالميًا، بمعدل نمو 200٪ على أساس سنوي.

لمواكبة شبكة الجيل الخامس 5G، سيتم تطبيق Quick App تدريجياً على المزيد من الدول والمناطق، وفتح معايير التطبيق السريع الناضجة للسوق الصيني وأدوات تطوير IDE للمطورين العالميين. يتم الترحيب بجميع المطورين في جميع أنحاء العالم لنشر تطبيق Quick App لتقديم تجربة النقر والاستخدام وخالية من التثبيت المسبق للمستخدمين.