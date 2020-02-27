هواوي تطرح هاتفها القابل للطي "HUAWEI Mate Xs "

المصدر: البيان الإلكتروني

خلال مؤتمر صحفي افتراضي تحت عنوان"TOGETHER Connecting Possibilities" أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين هاتف HUAWEI Mate Xs وهو الإصدار المتطور لهاتف HUAWEI Mate X الثوري القابل للطي.

يعد هاتف HUAWEI Mate Xs، أكثر الهواتف المتطورة من هواوي والتي تتميز بتصميم للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر أوضاع الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.

سيتم فتح الطلبات المسبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 15 مارس، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن السعر بالدرهم.

وعن الهاتف الجديد قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "لقد كان هاتف HUAWEI Mate X أول تجربة لنا في فئة الهواتف القابلة للطي، ويعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على رفع مستوى الهواتف القابلة للطي بدرجة أكبر من خلال اتصال أقوى وتجربة مستخدم متكاملة".

يوفر هاتف HUAWEI Mate Xs تجربة عرض FullView حقيقية من خلال شاشة قابلة للفتح الخارجي من الحافة إلى الحافة بمقاس 8 بوصة مُمكّنة بفضل تصميم المفصل الميكانيكي الجديد.

الهاتف مصنوع من معدن سائل مرتكز على الزركونيوم، وتمت ترقية المفصل ليصبح أكثر متانة، مما يسهل طي الهاتف كاملًا بدرجة 180 درجة.

في حال الطي، يعد الهاتف الذكي القابل للطي هاتف قوي بشاشة مزدوجة يضم شاشة رئيسية بحجم 6.6 بوصة وشاشة ثانوية بحجم 6.38 بوصة.

وفي حال عدم الطي، يصبح الهاتف الذكي جهاز لوحي بحجم 8 بوصة.

يتميز الهاتف بجسم قابل للطي فائق النحافة، حيث يبلغ مقاسه 5.4 مم فقط عندما يكون غير مطويًا و11 مم عند طيه، مما يجعله سهل الاستخدام والحمل.

يدعم الهاتف الذكي القابل للطي Multi-Window الذي يسمح بعرض تطبيقين جنبًا إلى جنب والتفاعل مع بعضهم البعض. يمكن نقل النصوص والصور والمستندات بنفس سهولة سحب المحتوى وإسقاطه من تطبيق إلى آخر.

يوفر الزر العائم الموجود في الجزء السفلي من الشاشة مساحة للمستخدمين لتعيين تطبيقات لفتح وإطلاق أسرع.

وعند فتح تطبيقين بشكل متزامن، يمكن للمستخدمين تشغيل تطبيق ثالث باستخدام خاصيّة Floating Window، والتي يمكن استخدامها للقيّام بالمهمات الصغيرة مثل الاستجابة للرسائل النصية دون الخروج من التطبيقات الحالية.

يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على واجهة تشغيل EMUI10.0.1، وهو نظام تشغيل يعمل بنظام أندرويد Android مفتوح المصدر.

فهو لا يجمع فقط بين الأداء والأمان المحسّن، ولكنه يدعم أيضًا تقنيّة العرض على عدة شاشات التي تم تطويرها من قبل تقنيات هواوي.

هذه التقنيّة تلغي الحواجز بين أنظمة Windows و Android ومع هذه الميزة يمكنك اتصال هاتفك HUAWEI Mate Xs وحاسوبك HUAWEI MateBook آنيًا ونقل الملفات بسهولة، ويمكنك أيضًا التمتع بتطبيقات الهاتف الذكي المفضلة لديك على جهاز الحاسوب المحمول، وكذلك التحكم على نظامين في شاشة واحدة.

يستفيد الهاتف من القوة الكاملة لمجموعة شرائح هواوي الأكثر تقدماً ويتضمن المعالج وحدة المعالجة المركزية الثماني النواة التي تضم اثنين من النوى Cortex-A76 المخصصة فائقة الحجم، واثنين من النوى Cortex-A76 مخصصة كبيرة وأربعة النوى Cortex-A55 الصغيرة، تعمل على مدار الساعة بسرعة 2.86 جيجاهيرتز.1

تم تزويد هاتف HUAWEI Mate Xs بنظام كاميرا يحتوي الهاتف الذكي القابل للطي على كاميرا لايكا رباعيةSuperSensing بدقة 40 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل على عدسة (زاوية عريضة، f/1.8)، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 16 ميجابكسل (f/2.2)، وكاميرا التقريب بدقة 8 ميجابكسل (f / 2.4) و OIS) وكاميرا استشعار عمق ثلاثي الأبعاد.

يدعم نظام الكاميرا مجموعة من خصائص OIS وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تثبيت الصور Image Stabilization للحصول على صور ومقاطع فيديو ثابتة جدًا بجودة فائقة وتكبير يصل إلى 30X. كنظام كاميرا متعدد السيناريوهات، يدعم أيضًا ما يصل إلى 204800 وفق معيار ISO لالتقاط صور لا تصدق في بيئات الإضاءة المنخفضة.

يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على إحداث ثورة في فئة الصور الشخصية، مما يتيح للمستخدم الاستفادة الكاملة من نظام الكاميرا الرباعي الذي تقليديًا تستفيد منه الصوّر التي تُتخذ بالكاميرا الخلفية. ومع ذلك، بمجرد عكس هاتف HUAWEI Mate Xs، يمكن للمستخدم استخدام الشاشة الثانوية لالتقاط صور سيلفي. علاوة على ذلك، فإن التقاط الصور هو أكثر تفاعلية، حيث يسمح للشخص والمصور بالعمل في انسجام تام لتطوير اللقطات المصممة بشكل جميل.

يحتوي هاتف HUAWEI Mate Xs على نظام تبريد Flying Fish Fin المصمم للهواتف القابلة للطي. يستخدم نظام التبريد الفريد هذا الجرافين المرن مع شقوق مجهرية التي تسمح له بالثني جنبًا إلى جنب مع الهاتف وتغطية مساحة السطح الكاملة للتبريد الفعال.

نظام الهوائي 5G المصمم خصيصًا لهاتف HUAWEI Mate Xs النحيف، وهو يمثل مثالًا على خبرة هواوي في تكنولوجيا الاتصالات. نتيجة لعملية البحث والتطوير الطويلة، يضمن تصميم الهوائي اتصالاً عالي السرعة وثابتًا على هاتف HUAWEI Mate Xs.

سيكون الهاتف من أوائل أجهزة هواوي التي يتم إطلاقها من خلال منصة HUAWEI AppGallery التي تم تجديدها، وهي متجر التطبيقات الرسمي من هواوي.

تفتح منصة HUAWEI AppGallery الباب أمام عالم من التطبيقات العالمية عالية الجودة التي تستفيد من الإمكانات الفريدة التي توفرها أجهزة هواوي - مثل HiAI والاتصال الفريد والوسائط والنظام وقدرات الأمان - بالإضافة إلى التطبيقات التي يحبها المستخدمون.