HTC تعود لسوق الهواتف الذكية بجهاز 5G متطور

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت HTC إعادة اسمها المتألق إلى سوق الهواتف الذكية بعد غياب جزئي استمر لسنتين تقريبا، عبر هاتف قادر على العمل مع أحدث الشبكات الخلوية.

وتبعا لبعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية، فإن HTC عازمة هذا العام على الكشف عن هاتف ذكي سيكون من بين أكثر الهواتف تطورا في الأسواق، وله القدرة على العمل مع شبكات 5G الخلوية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، ييفس مايتر، قد قال في إحدى المقابلات الصحفية "إن شركته ستكشف عن أول هاتف 5G من صنعها العام 2020".

ويتوقع الخبراء أن يحمل الهاتف الجديد اسم U13 PLUS 5G، ويكون نسخة مطورة عن هواتف Exodus 1 التي كشفت عنها الشركة العام الفائت، وطورتها خصيصا لمن يتداولون العملات الرقمية.

ومن المفترض أن يزود الهاتف الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 108 ميغابيكسل، على نمط تلك التي أتت في هواتف S20 الحديثة من سامسونغ، ويحصل على معالج Snapdragon 865المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وفق "روسيا اليوم".

كما ستزوده HTC بمنفذ UCB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية 4000 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع.