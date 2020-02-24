«واتساب» يختبر خاصية جديدة بآيفون

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

يجري تطبيق «واتساب» اختبارات لإضافة خاصية جديدة هي «الوضع الليلي» إلى النسخة الخاصة بهواتف «آيفون» التي تعمل بنظام التشغيل «آي. أو. إس».

وبحسب موقع سي نت دوت كوم، فإنه تم أيضاً رصد اختبار لنسخة محدثة من تطبيق واتسآب المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، إلى جانب عدد من الخصائص الجديدة التي سيتم إضافتها إلى نسخة أجهزة آيفون.

ومن الخصائص الجديدة السماح لمستخدم آيفون باختيار وضع الشاشة يدوياً أو ترك الهاتف يختار الوضع آلياً وفقاً لظروف الإضاءة. يذكر أن وضع «دارك مود» يعطي الهاتف الذكي لمحة شاعرية، لكن غوغل التي تطور نظام التشغيل أندرويد لاحظت في 2018 أن التطبيقات التي تحتوي على هذه الخاصية تستطيع تقليل استهلاك الطاقة في الأجهزة المزودة بشاشات «أو. إل. إي. دي».