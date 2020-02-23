غوغل تحذّر من تثبيت تطبيقاتها على أجهزة هواوي

المصدر: نيويورك - وكالات

حذّرت شركة غوغل عملاءها من تثبيت تطبيقاتها على أجهزة هواوي. ونشرت الشركة تدوينة جديدة تهدف إلى توضيح الوضع الراهن مع هواوي، وذلك بعد أن منعت حكومة الولايات المتحدة في العام الماضي الشركات من العمل مع شركة تصنيع الأجهزة الصينية، حيث أوضحت عملاقة البحث أنه لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول ما يحدث، وعلى وجه التحديد أي منتجات من هواوي تخضع لحظر خدمات غوغل.

وقال تريستان أوستروفسكي، المدير القانوني لنظام أندرويد ومتجر غوغل بلاي، في تدوين عبر تويتر: يحظر على شركة غوغل العمل مع شركة هواوي على طرز أجهزة جديدة أو توفير تطبيقاتها، بما في ذلك جيميل والخرائط ويوتيوب ومتجر غوغل بلاي، من أجل التحميل السابق أو تنزيلها على هذه الأجهزة.

تأتي هذه التدوينة المخصصة للمستهلكين العاديين بعد أن تلقت عملاقة البحث العديد من الأسئلة حول أجهزة هواوي الجديدة، مثل الطرز الجديدة التي تطلقها الآن أو الطرز السابقة التي طرحت بعد 16 مايو 2019، لكنها أصبحت متاحة الآن في مناطق جديدة من العالم، وما إذا كان يمكن استخدام تطبيقاتها على هذه الأجهزة.