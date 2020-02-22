«هواوي مايت 30 برو 5G» ينقل تجربة تصوير الفيديو إلى مستوى جديد

المصدر: دبي – البيان

يوفّر هاتف «هواوي مايت 30 برو 5G» تجربة تصوير فيديو احترافية وتوافقية مع شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يحتوي «ملك هواتف الجيل الخامس» على أحدث نظام كاميرا رئيسية مزدوجة في العالم بدقة 40 ميجابكسل، والذي يتضمن كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بمستشعر الصورة بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

وتسهم خصائص مثل تسجيل مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة شديدة الانخفاض في تمكين المستخدم من التقاط مقاطع فيديو مُذهلة تُماثل تلك التي تلتقطها الكاميرات الاحترافية.

ومن ناحية أخرى، تسمح خاصية تسجيل مقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة للغاية بسرعة تبلغ 7680 إطاراً في الثانية بالتقاط أدق التفاصيل بمجرد فتح تطبيق الكاميرا وتحريك المؤشر يساراً باتجاه قسم «المزيد» واختيار وضعية التصوير بالحركة البطيئة، كما أصبح بالإمكان الاستفادة من خاصية التصوير المتقطع (تايم لابس) بدقة 4K بكل سهولة، فما عليكم إلّا تثبيت الهاتف على حامل ثلاثي القوائم وتزويده ببطارية إضافية لضمان استمرارية تشغيله خلال تصوير المقاطع.