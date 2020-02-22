«إل جي» توفر تقنية 8K في شاشات الترفيه

المصدر: (دبي – البيان)

أصبحت الصورة الأكثر وضوحاً على الإطلاق حقيقة ملموسة اليوم مع ظهور تقنية 8K الثورية في قطاع الترفيه. وتعادل 8K أربع أضعاف دقة Full HD وضعفي دقة 4K، بقياس 7680 × 4320، ما يعني رؤية 33 مليون بكسل من التفاصيل الدقيقة في المسلسلات والأفلام التي لم تكن ممكنة من قبل.

وستكون هذه الثورة التقنية نقطة دخولنا في حقبة جديدة بعالم الأفلام السينمائية، حيث سيتمكن أهم المخرجين من التصوير من وجهة نظر جديدة مع هذه التكنولوجيا الحديثة، وستصبح دور السينما مجهزة بالكامل لعرض الأفلام بدقة 8K قريباً.

كما بدأ صُنّاع الأفلام ومنشئو المحتوى بإنتاج الأعمال المذهلة التي يمكن مشاهدتها بأفضل دقة على تلفزيونات 8K، بينما سيستمتع عشاق الألعاب الإلكترونية بالصور الواضحة والرسوميات الرائعة التي سترتقي بتجربتهم إلى المستوى التالي.