«غوغل» تطلق نظام «أندرويد 11» للمطورين

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «غوغل»، الخميس، نسخة نظام التشغيل «أندرويد 11» للمطورين الذي يحتوي على العديد من الميزات، من أهمها تحسين تجارب شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم «فقاعة» المحادثات، ودعم إصدار جديد من واجهة برمجية تطبيقات الشبكات العصبية، وتحسين مزايا الخصوصية والأمان وتوافق التطبيقات، والاتصال، إضافة إلى تحسينات على الصور والكاميرا، بما فيها إمكانية تصوير الشاشة بالفيديو.

ومن المتوقع أن تطلق «غوغل» النسخة النهائية للمستخدمين في 12 مايو المقبل. وتشمل المزايا تحسين إدارة الشاشات المتعددة، أو تلك التي تأتي مع ثقب للكاميرا الأمامية، وقسماً مخصصاً للمحادثات في قسم الإشعارات، وفقاعات المحادثات، وإدراج الصور في ردود الإشعارات، ومنح التطبيقات الإذن لمرة واحدة، ولن يُطلق اسم «حلوى» على هذا النظام كما هي العادة.