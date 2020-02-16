نفاد سامسونغ القابل للطي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن نفاد الكمية المطروحة من هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip بعد يوم واحد فقط من توفيره في متاجر التجزئة بالإمارات، حيث شهد الهاتف إقبالاً كبيراً من جانب المستخدمين ورواد الابتكارات التكنولوجية في الدولة نظراً لميزاته الفريدة والاستثنائية.

يأتي الهاتف مزوداً بشاشة زجاجية مدمجة وقابلة للطي هي الأولى من نوعها من سامسونغ، مقاس 6.7 بوصات، والتي تتحول عند طيها إلى جهاز أنيق وصغير الحجم يتناسب بشكل مريح مع راحة يد المستخدم. ويمهّد Galaxy Z Flip الطريق لحقبة جديدة في عالم الاتصال، فضلاً عن قدراته وميزاته الاستثنائية التي تنسجم مع نمط الحياة العصرية الفاخر.

كما يوفر الهاتف الجديد طرقاً جديدة ومميزة لالتقاط الصور ومشاركتها، كل ذلك من دون استخدام اليدين. وقد تم تصميمه على نحو يمكّن المستخدمين من اعتماده كجهاز أساسي لإنجاز العديد من المهام، ما يجعله جهازاً مثالياً للمستخدمين الذين يودون التعبير عن أنفسهم بطريقة مختلفة بلمسة من الفخامة والأناقة.

وأعلنت الشركة أنها ستوفر كميات جديدة من الجهاز في متاجر التجزئة الرئيسة، إضافة إلى متاجر علامة سامسونغ على امتداد الإمارات، كما يمكن للمستهلكين شراء الهاتف عبر الإنترنت عن طريق موقع الشركة (www.samsung.com)، اعتباراً من 18 فبراير الجاري. ويأتي Galaxy Z Flip بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مقابل 5499 درهماً.