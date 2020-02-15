نفاد جهاز Galaxy Z Flip بعد يوم واحد من إطلاقه في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عن نفاد الكمية المطروحة من هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip بعد يوم واحد فقط من توفيره في متاجر التجزئة في دولة الإمارات، حيث شهد الهاتف إقبالاً كبيراً من جانب المستخدمين ورواد الابتكارات التكنولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لميزاته الفريدة والاستثنائية.

ويأتي الهاتف مزوداً بشاشة زجاجية مدمجة وقابلة للطي هي الأولى من نوعها من سامسونج، مقاس 6.7 بوصة، والتي تتحول عند طيها إلى جهاز أنيق وصغير الحجم يتناسب بشكل مريح مع راحة يد المستخدم. ويمهّد Galaxy Z Flip الطريق لحقبة جديدة في عالم الاتصال، فضلاً عن قدراته وميزاته الاستثنائية التي تنسجم مع نمط الحياة العصرية الفاخر.

كما يوفر الهاتف الجديد طرقاً جديدة ومميزة لالتقاط الصور ومشاركتها - كل ذلك بدون استخدام اليدين. وقد تم تصميمه على نحو يمكّن المستخدمين من اعتماده كجهاز أساسي لإنجاز العديد من المهام، ما يجعله جهازاً مثالياً للمستخدمين الذين يودون بالتعبير عن أنفسهم بطريقة مختلفة بلمسة من الفخامة والأناقة.

وأعلنت الشركة أنها ستوفر كميات جديدة من الجهاز في متاجر التجزئة الرئيسة إضافة إلى متاجر علامة سامسونج على امتداد دولة الإمارات، كما يمكن للمستهلكين شراء الهاتف عبر الإنترنت عن طريق موقع الشركة (www.samsung.com )، وذلك اعتباراً من 18 فبراير الجاري.

ويأتي Galaxy Z Flip بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مقابل 5499 درهم إماراتي.