فتح الطلب المسبق على «غالاكسي إس 20» بالإمارات

المصدر: دبي – البيان

أطلقت سامسونغ الخليج للإلكترونيات خدمة الطلب المسبق للحصول على هواتف سلسلة «غالاكسي إس 20» الجديدة حتى 5 مارس المقبل في معظم متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونغ في الإمارات وعبر الإنترنت.

وسيحصل المستخدمون الذين يتقدمون بخدمة الطلب المسبق عبر متاجر التجزئة، على سماعات «غالاكسي بادز+» مجاناً من سامسونغ، فيما سيحصل المستخدمون الذين يتقدمون بالطلب عبر الانترنت على السماعات، إضافة إلى اشتراك لمدة سنة بخدمة «سامسونغ كير +».

وتقدم سلسلة الهواتف الجديدة «إس 20»، «إس 20 +» و«إس 20 آلترا» بالإضافة إلى نسخ بتقنية الجيل الخامس تصميماً جديداً كلياً للكاميرا، يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من سامسونغ على الإطلاق، ما يمكن المستخدمين من التقاط صور بدقة وجودة مذهلتين. وتتميز مجموعة الهواتف الجديدة بتقنية «سبيس زووم» التي تمكن المستخدمين من تقريب المشهد حتى 100 مرة بدقة فائقة، وتصوير العالم بأقصى جودة ممكنة، في أي وقت من اليوم وفي أي بيئة.