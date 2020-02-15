«هونر» تقدم عرضاً خاصاً بعيد الحب

المصدر: دبي ـ البيان

طرحت «هونر» عرضاً محدوداً بمناسبة عيد الحب على ساعتها «ماجيك واتش 2» الجديدة، التي تُعدّ الرفيق الأنيق الذي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، والتي تتجاوز مهامها معرفة الوقت، فتُسهّل عليكم اتباع نمط حياة رقمي أكثر صحة ولياقة.

وستكون هذه الساعة متوفرة لفترة محدودة وملفوفة مع ورود من «فوريفر روزيز» الطبيعية المحفوظة جيداً، لتكون رسالة لطيفة تجلب معها الأوقات الجميلة والصحة والحب لأي شخص مميز في عيد الحب. وتتميز الساعة بتصميم خفيف الوزن وبسيط، وتُعدّ جهازاً أنيقاً لتنسيقه مع إطلالات الأزياء بفضل خيارات الأوجه المتعددة التي تناسب الشخصيات المختلفة.