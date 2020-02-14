«واتساب» أكثر تطبيقات التواصل شعبية في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

احتل تطبيق «واتساب» المرتبة الأولى في الإمارات كأكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداماً بـ 7.88 ملايين مستخدم، أو 82% من إجمالي سكان الدولة، وفقاً لتقرير «ديجيتال 2019» الصادر عن مؤسسة «وي آر سوشيال» الأمريكية، والذي يرصد عدد مستخدمي التواصل في العالم. وحل في المرتبة الثانية تطبيق «فيسبوك ماسنجر» بـ6.05 ملايين مستخدم، وسكايب بـ4.32 ملايين، وسناب تشات بـ3.08 ملايين.

وأكدت الشركة في بيان أمس ارتفاع عدد مستخدميها حول العالم متجاوزاً ملياري مستخدم، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات الخاصة بهذا العدد من المشتركين.

وطمأنت الشركة في بيانها المستخدمين من سلامة رسائلها من الاختراق على خلفية التقارير التي أشاعت باختراق هاتف «جيف بيزوس» مؤسس «أمازون» عبر تطبيق «واتساب» يناير الماضي، الأمر الذي دحضه فريق محققين من شركة أمن سيبراني خاصة استأجره الملياردير الأمريكي لفحص هاتفه والبحث عن كيفية حصول صحيفة «ناشيونال إنكوايرر» الأمريكية على صور خاصة.