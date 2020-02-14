مؤسس «شاومي» يطلق هاتفاً مرتدياً كمامة

المصدر: (بكين - د ب أ)

أطلقت شركة «شاومي» الصينية أمس أحدث سلسلة هواتفها الذكية «مي 10».

ويمثل قيام مؤسس الشركة لي جون بإطلاق الهواتف الجديدة اليوم أول فعالية لإطلاق هواتف ذكية في الصين منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وظهر جون في صور بثتها صحيفة «تشاينا ديلي» وهو يرتدي كمامة خلال مراسم الإطلاق. يأتي الحدث ضمن جهود أوسع يبذلها قطاع صناعة الهواتف الذكية في الصين وقطاع الإلكترونيات العالمي لتعزيز الجهود للحفاظ على أداء النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية، رغم الصعوبات المؤقتة التي يسببها الوباء.

وقال جون إن الحياة قد تتأثر من جراء انتشار الفيروس، إلا أنه «لا يمكن لفيروس أن يهزمنا». وأوضح جون أن عائدات الشركة لعام 2019 تجاوزت 200 مليار يوان (28.6 مليار دولار) وأن الإنفاق على الأبحاث والتطوير تجاوز السبعة مليارات يوان العام الماضي.