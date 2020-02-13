سامسونغ تطرح هاتفها "جالاكسي زد فليب" القابل للطي رأسياً

المصدر: البيان الإلكتروني

طرحت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات مزيدًا من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث قدمت الشركة هاتفها الثاني القابل للطي "جالاكسي زد فليب" بسعر تنافسي إلى حد ما، وذلك في حدث "جالاكسي أن-باكد 2020"، الذي أقيم في سان فرانسيسكو أول أمس الثلاثاء، بحسب "يونهاب".

ويأتي هاتف "جالاكسي زد فليب" الجديد القابل للطي بعد أن طرحت الشركة هاتف "جالاكسي فولد" في العام الماضي.

لكنَّ الهاتف الجديد يختلف عن "جالاكسي فولد"، الذي كان يُطوى أفقيًّا كالكتاب، حيث يُطوى "جالاكسي زد فليب" رأسيًّا، مما يجعله أكثر ملاءمة للجيب.

ويبلغ عرض "جالاكسي زد فليب" عند طيِّه 73.6 مليمتر (2.89 بوصة)، وطوله 87.4 مليمتر، ويقل سمكه عن 17.3 مليمتر. كما يزن الجهاز 183 غرامًا وفقًا لما ذكرته شركة "سامسونغ".

كما تم تزويد الهاتف الجديد بأول غطاء زجاجي ذي سمك فائق الصغر، مما يجعله أكثر متانة ومقاومة للخدش مقارنة بالشاشات البلاستيكية.

ويأتي الجهاز المحمول بشاشة رئيسية قابلة للطي مقاسها 6.7 بوصة، مع شاشة عرض مقاسها 1.1 بوصة في الجزء الأمامي من الهاتف، لتتيح للمستخدمين مراجعة الوقت والتنبيهات الأخرى.

كما يتمتع الجهاز الجديد بذاكرة تبلغ سعتها 8 غيغابايت، ومساحة تخزين سعتها 256 غيغابايت.

وعلى الرغم من تواضع بعض مواصفات هاتف "جالاكسي زد فليب" الجديد، فإن مراقبي الصناعة قالوا إن تصميم الهاتف المميز وسعره التنافسي يمكن أن يجذب عددًا أكبر من العملاء مقارنة بسابقه، حيث تشير التقديرات إلى أن "جالاكسي فولد"، الذي تم طرحه رسميًّا للبيع في سبتمبر، قد بيع منه ما بين 400 و500 ألف وحدة في العام الماضي.

وقد ذكرت الشركة أن "جالاكسي زد فليب" -الذي سيكون مزوَّدًا بشبكات الجيل الرابع فقط- سيكون سعره 1.65 مليون وون (أي 1392 دولارًا أمريكيًّا)، أي أن سعره أقل من "جالاكسي فولد" بمقدار 600 دولار أمريكي تقريبًا. كما أنه أرخص من منافسه المباشر "موتورولا رازر" الذي يبلغ سعره 1500 دولار أمريكي.

وقد وضعت شركة سامسونغ نفسها في موقع الريادة في سوق الهواتف القابلة للطي مع طرحها لهاتفها الثاني من هذا الطراز، حيث إن معظم الشركات الصانعة للهواتف الذكية لم تطرح أي أجهزة قابلة للطي حتى الآن.

وقد بلغ عدد الهواتف الذكية القابلة للطي عالميًّا أقل من مليون وحدة في العام 2019، ولكن يُتوقَّع ارتفاع هذا الرقم إلى 8 ملايين خلال هذا العام، وإلى 100 مليون بحلول العام 2025.

وتكهن مراقبون أن سامسونغ قد تطرح الجيل التالي من "جالاكسي فولد" في النصف الثاني من العام.