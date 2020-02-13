«هونور 20» يصل أسواق الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هونر «HONOR»، العلامة التجارية الرائدة في الهواتف الذكية، أمس، أن هاتف HONOR 20 الذي يتمتع بتصميم بارز وقدرات فائقة في التصوير الفوتوغرافي سيكون متوفراً للشراء في الإمارات بسعر 1299 درهماً ابتداءً من اليوم لدى متاجر التجزئة المعروفة وكذلك عبر الإنترنت hihonor.com.

ويمتاز الهاتف الذكي ذو الجودة الممتازة بنظام الكاميرا الرباعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل وتصميم الزجاج الخلفي ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى التقنيات الرائدة في المجال، مثل معالج Kirin 980 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0 والبطارية الجبارة بقوة 3,750 مللي أمبير، وخاصية الصوت المحيط 9.1.

ويضم نظام الكاميرا الرباعية في هاتف HONOR 20، كاميرا Sony IMX586 الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا التصوير العميق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتقريب بدقة 2 ميجابكسل.