«هواوي» ضمن أفضل 10 علامات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «براند فاينانس غلوبال» المتخصصة بتصنيف العلامات التجارية الأفضل على مستوى العالم، انضمام شركة «هواوي» لأول مرة في تاريخها لقائمة أفضل 10 علامات تجارية في العالم.

وذلك بحسب تقريرها الذي نشرته مؤخراً لأفضل 500 علامة تجارية عام 2020، حيث يقدر التقرير قيمة العلامة التجارية لشركة «هواوي» بأكثر من 65 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة 4.5% سنوياً.

وفقاً للتقرير، فإن التحول إلى اتصالات الجيل الخامس على المستوى العالمي، الذي بدأ في 2009، قد شهد منافسة قوية بين شركات التكنولوجيا، وحققت فيه «هواوي» نجاحات كبيرة، متمكنة من توسيع نطاق أعمالها بنجاح لتشمل أسواقاً لطالما كانت حكراً على الشركات الغربية.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الشركة في عدد من الأسواق العالمية أهمها الولايات المتحدة، فإنها حققت تقدماً كبيراً على مستوى نمو الأعمال واستمرار الثقة بها.