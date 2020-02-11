هاتف مطوي مربع من «سامسونغ» في حفل الأوسكار

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

أعطت كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية بالعالم «سامسونغ إلكترونكس» لمحة خاطفة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي في إعلان تلفزيوني مفاجئ أذيع خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

جاء الإعلان الذي بث في الولايات المتحدة فقط قبل يومين من الكشف عن هواتف جالاكسي زد فليب التي تفتح وتغلق عمودياً مثل هاتف مطوي.

وذلك خلال حدث يقام في سان فرانسيسكو. ورغم عرض لقطات كثيرة للهواتف التي ظهرت على الأقل بلونين هما الأرجواني والأسود، لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

لكن من المتوقع أن تكون الهواتف أقل سعراً من هاتف جالاكسي فولد الذي يباع مقابل 1980 دولاراً ويفتح مثل الكتاب وتم طرحه في سبتمبر بعد تأخره عدة أشهر بسبب مشكلات في الشاشة.

وقال توم كانج المحلل في شركة «كاونتربوينت» للأبحاث:

الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على العلامة التجارية لسامسونغ ويساعدها بشكل أفضل على منافسة هواتف أبل الغالية الثمن.