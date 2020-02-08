الجيل الخامس ساحة تنافسية جديدة في سوق الحواسيب المحمولة

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

توقّع محمد هليلي، المدير العام لشركة لينوفو في الخليج والمملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا التي ابتكرت مؤخراً أول كمبيوتر محمول يعمل بتقنية 5G في العالم، وهو «يوغا» Yoga 5G أن الجيل الخامس فتحت ساحات ومساحات تنافسية جديدة في سوق الكمبيوترات المحمولة، متوقعاً أن تتقدم الحواسيب القابلة للطي إلى الصدارة في أسواق الإمارات هذا العام والتي توقع لها أداء إيجابياً، خصوصاً وأن المستهلكين في الدولة هم من الأسرع تبنياً للتقنيات الجديدة واعتماد أحدث الاتجاهات، وأن يتم إطلاق حاسوب «ثينك باد X1فولد» في الإمارات منتصف العام الجاري.

وأضاف هليلي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن المستهلكين في الدولة يتحولون بشكل أكبر في هذه الآونة نحو أجهزة الكمبيوتر الشخصي الحديثة فائقة الصغر، وتلك القابلة للتحويل مع خيارات تخزين المعلومات SDD أو التخزين الهجين. وأضاف: نشهد على المستوى المحلي، عدداً متزايداً من المستهلكين الذين يتوقعون أن تبرز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وتتميز عن غيرها وأن تكون امتداداً لشخصيتهم. ونشهد بذلك تطورات في فئاتنا المتميزة، بما في ذلك أجهزة كمبيوتر «ليجن» الشخصية المصممة لتعزيز الانغماس في الألعاب الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة متعددة الاستخدامات 2 في 1 مثل «يوجا بوكس» التي تتحول من كمبيوتر محمول إلى جهاز لوحي وقارئ إلكتروني .

وحول الميزات الجديدة التي سيزيدها كمبيوتر «يوجا»5G المحمول أوضح هليلي: «نؤمن بأن عملاءنا بحاجة إلى البقاء على اتصال دائم للوصول إلى الإنترنت بأمان وسرعة عالية. ومع إطلاق ونمو 5G، سيتحسن أداء أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا لتوفر تجارب غامرة غير مسبوقة. وبفضل سرعات التنزيل الفائقة، ستُمكّن تقنية 5G إيصال مجموعة من التقنيات الجديدة للمستهلكين، بما في ذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية وبث الفيديو والجيل التالي من الاتصال.

ونهدف من خلال إطلاقنا الجديد لكمبيوتر Yoga 5G إلى توفير اتصال 5G بتجربة متميزة تتجاوز تكنولوجيا الهواتف الذكية. ويعد الجهاز الكمبيوتر المحمول 2 في 1 وأول جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بنظام»كومبيوت 8cx 5G«من سنابدراغون وهذا يعني للآخرين توفير تجربة اتصال 5G التي ستمكن من سرعات تنزيل فائقة حتى 3 جيجابايت بالثانية، واتصال أسرع من 4G بنسبة 70% لتجربة بث الفيديو بقمة السلاسة، علاوة على عرض الفيديو بدقة FHD مع وقت استجابة أفضل بـ7 مرات أثناء التصفح مقارنة بتقنية 4G عند البث خلال التنقل. وبفضل المعالجة ذات الكفاءة العالية، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بـ500 نيت من السطوع دون التأثير على أداء البطارية. وأما التواصل فهو أكثر كفاءة وموثوقية عند إجراء مكالمات الفيديو الجماعية».

المستخدم المتنقّل

وأشار هليلي إلى أن حلقة المستخدمين المستهدفين لتقنية 5G آخذة في الاتساع حيث يبحث المستهلكون الذين يرغبون في البقاء على اتصال واستهلاك أحجام كبيرة من البيانات يومياً عن التقنيات التي تلبي احتياجاتهم، وهو ما حثّ الشركات المصنعة للكمبيوترات المحمولة على التنافس في هذه المساحة السوقية.

وأضاف: لطالما كنا نهدف إلى ابتكار التقنيات التي تمكّن وتزود المستخدمين بتجارب جديدة لا مثيل لها لأننا نعيش في زمن تلعب فيه التكنولوجيا الدور الأهم في حياتنا اليومية، وأصبحت عمليات تنزيل المحتوى السريعة والتصفح السلس من الاحتياجات الأساسية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. وما فعلناه أننا اتخذنا خطوة إضافية إلى الأمام من خلال ابتكار «يوغا» 5G أول كمبيوتر محمول يعمل بتقنية 5G في العالم، آخذين في الاعتبار المستخدمين «المتنقلين» الذين يحبون الحصول على أحدث وأعظم التقنيات أثناء عملهم المنتظم خارج المكتب التقليدي. ويعتمد هؤلاء المستخدمون على خدمات السحابة وتقنيات المحمول للبقاء على اتصال مع زملائهم وأسرهم.