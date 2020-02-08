«ماجيك واتش 2» ترصد التوتّر والإجهاد

المصدر: دبي – البيان

تعمل ساعة «ماجيك واتش 2» الجديدة من «هونر» HONOR كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وأيضاً تدعم الرعاية الصحية، لتساعدك إمكانات هذه الساعة الأنيقة على اتخاذ خطوات فعالة نحو تخفيف التوتر أو حتى صحتك النفسية عبر استخدامها لتكنولوجيا «ترو ريلاكس» TruRelax التي يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك وتنبيهك إن كنت تعاني من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية.

وبفضل خوارزمية HRV (تقلب معدل ضربات القلب) التي يتم قياسها باختلاف الفاصل الزمني بين الضربة والأخرى، تتمكن «ماجيك واتش» من قياس مستوى إجهاد المستخدمين. وتعد هذه البيانات مهمة لفهم أسباب التوتر وأي سلوك غير منتظم لمعدل ضربات القلب قبل أن تتطور إلى مشكلة خطيرة.