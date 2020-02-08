«آبل تي في» تخدم تلفزيونات «إل جي»

المصدر: دبي – البيان

أكّدت «إل جي إلكترونيكس» أنها ستدمج تطبيق «آبل تي في» Apple TV في تلفزيوناتها الذكية لعام 2020 بالإضافة إلى أجهزة تلفازها المتوافقة من عام 2019 وذلك في أكثر من 80 دولة.

ويمكن الوصول إلى التطبيق بسهولة عبر LG Home Launcher، والذي سيمكن مستخدمي تلفزيونات «إل جي» من الاشتراك في خدمة Apple TV+ التي توفر المسلسلات والبرامج التلفزيونية الحصرية. وتزوّد تلفزيونات «إل جي» المستخدمين بتجربة سينمائية بأفضل جودة للصورة والصوت في السوق لتواكب العدد المتزايد باستمرار من البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي يقدمها أفضل مزودي المحتوى وبجودة «دولبي فيجن». وتدعم طرازات تلفزيون 2019 من «إل جي» أيضاً Apple AirPlay 2 الذي يتيح للمستخدمين مشاركة أو نسخ المحتوى من أجهزة «آبل» المختلفة.