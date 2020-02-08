«أﭬايا سبيسز» منصة مبتكرة لتعزيز التواصل في الشركات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «أﭬايا» مؤخراً منصة التواصل الجديدة «أﭬايا سبيسز» القائمة على السحابة، والتي تتيح التواصل والتفاعل على مدار الساعة لتمكين الموظفين من التعاون الفعال بسلاسة من خلال المؤتمرات الصوتية والمرئية وإمكانية مشاركة الملفات، بجانب حزمة من الخصائص المتطورة الأخرى لدعم وزيادة الإنتاجية في الأعمال.

وتتوقع الشركة أن تعتمد 70% من الشركات على منصات التواصل السحابية بدلاً من البريد الإلكتروني خلال العامين المقبلين وذلك لتسهيلها إنجاز الأعمال بسرعة وفاعلية أكبر في المؤسسات.

وتوفر منصة التواصل المبتكرة التعاون من أي جهاز سواء من خلال التسجيل في صفحة المنصة على متصفح الإنترنت أو تطبيق الهاتف الجوال، حيث يكون التعاون متاحاً بشكل مستمر بين المستخدمين عبر المحادثات، الشاشة الحية وتبادل الملفات، بالإضافة إلى تكامل التطبيق مع البريد الإلكتروني وتطبيقات الإنتاجية، ولذا تعُد الوسيلة الأمثل للتواصل والتعاون بشكل آمن وسهل وفعال لإنجاز الأعمال في السحابة.

كما تتيح «أﭬايا سبيسز» عقد المؤتمرات المرئية عالية الدقة بمشاركة المئات من الأشخاص في الوقت نفسه مع خاصية تسجيل ومشاركة المحتوى .