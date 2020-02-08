شهادات رقمية تعتمد تقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي – البيان

أطلقت «سمارت ورلد» -وهي مشروع مشترك بين «اتصالات» و«دبي الجنوب»- مؤخراً بروتوكول شهادات رقمية بالاعتماد على تكنولوجيا «بلوك تشين» وذلك بالتعاون مع «جريب لتقنية المعلومات».

وتستند «شهادة» إلى تقديم «البرمجيات كخدمة» بهدف إنشاء ومشاركة والتحقق من الشهادات الأكاديمية على نحو آمن من خلال منصة متوفرة على الإنترنت وتطبيقات الهاتف المتحرك.

ويمكن للمؤسسات التعليمية من خلال «شهادة» التي تم ربطها مع «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات إصدار شهادات لجميع طلابها على منصة التعاملات الرقمية لتمكن سكان الدولة من الحصول على ملفات تعليمية موحدة يمكنهم فيها حفظ ملفاتهم الرقمية والتحقق منها ومشاركتها مع جهات التوظيف وغيرها من الهيئات التي ستتمكن من التحقق رقمياً من صحتها وتحديد السجلات المزوّرة.